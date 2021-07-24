نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات أيفون 13 الجديد لشركة أبل وما هي مميزات iphone 13 pro max في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات أيفون 13 الجديد من شركة أبل العالمية . تلك الشركة العملاقة في أنتاج هواتف أيفون ذات الشهرة العالمية . ذلك الهاتف ما هي مميزاته . كذلك ما يحتويه iphone 13 في مواصفات داخلية وخارجية . كما أن iphone 13 pro max ما هي الألوان التي سيتم طرحها بأسواق السعودية . كذلك كافة الأسواق العالمية حيث أن أيفون 13 يحتوي علي مميزات بشكل أكبر عن نسخ الهواتف السابقة . كما أن ما هو سعر أيفون 13 داخل السعودية والأسواق الأخري العالمية . كذلك مواصفات أيفون 13 وألوانه الجذابة الجديدة تجعله مميزاً عن نسخ أيفون السابقة .

سعر ومواصفات أيفون 13 وما هي المواصفات المميزة لهاتف أيفون

تلك المعلومات المتداولة عن الهاتف الجديد أيفون 13 . كذلك هذه المعلومات التي يتم تداولها من داخل شركة أبل بأن هناك أربعة طرازات . تلك الطرازات الجديدة من هاتف أيفون هي أيفون 13 ، أيفون 13 برو ماكس ، أيفون 13 برو ، كذلك أيضاً نسخه أخري وهي أيفون 13 مينى . كما فيما يخص مواصفات أيفون 13 هي كالآتي :-

مواصفات أيفون 13 يتم طرحه بالأسواق بدعم كافة الشبكات الخاصة بالاتصال . كذلك الهاتف الجديد بالنسبة لوزنه يأتي خفيف للغابة حيث يزن 226 جرام . كما أن أيفون 13 يحتوي علي كاميرا خلفية بعدد أربعة كاميرات . تلك الكاميرات الأولي منها 12mp والثانية 12mp والثالثة tele photo والرابعة دقتها 63mp . كما أن iphone ios 13 دعمه بشريحة أتصال بتقنية nano أو تقنية esim . كذلك أيفون يتوفر بنسخته الجديدة نسخة أخري تدعم شريحتين أتصال . تلك المواصفات في أيفون الخارجية من الزجاج coring ghorila . كذلك أطار iphone 13 من مادة الفولاذ المقاومة للصدأ . كما أن تقنية الهاتف الجديد مقاومة للماء تحت عمق 6 أمتار بمدة دقائق 30 دقيقة . كذلك تم طرح الهاتف لمقاومته لأي غبار والماء بالمعيار الجديد ip68 .

iphone 13 pro max والألوان الجديدة التي ستطرح بالأسواق

فيما يخص سعر ومواصفات أيفون 13 سنتحدث عنها في السطور القادمة . كذلك فيما يخص الألوان الخاصة بهاتف أيفون الجديدة وفقاً للمعلومات المتداولة . تلك الألوان ستطرح بالأسواق بستة ألوان كالآتي :-

أيفون 13 بلونه الأول البرتقالي . كذلك اللون الثاني من أيفون هو لون الفضي . كما أن اللون الثالث منه هو لون الذهبي . تلك الأوان الثلاثة من iphone 13 بجانب لون الأزرق برو . كما أن اللون الخامس من أيفون هو لون gravity . كذلك اللون الخامس من أيفون هو الأسود المائل للرمادي بلمعة لؤلؤيه بشكل جذاب .

سعر أيفون 13 عالمياً وفي السعودية وبعض الدول الأخري

سعر أيفون 13 سيكون بالسعر العالمي محدداً له 1099 دولار أمريكي . كذلك سعر أيفون في المملكة العربية السعودية 4130 ريال سعودي . كما أن سعر iphone 13 بالأمارات العربية المتحدة 4025 درهم إماراتي . كذلك تحدد سعر أيفون في دولة العراق مليون و 314650 ألف ديناراً عراقياً . كما أن أيفون في جمهورية مصر العربية تحدد بقيمة 17250 ألف جنية .

iphone ios 13 ومواصفات البطارية الخاصة بالهاتف الجديد

بجانب سعر ومواصفات أيفون 13 التي تم عرضها تأتي مواصفات بطاريته بتقنية لثيون أيون داخلية .

التي تم عرضها تأتي مواصفات بطاريته بتقنية لثيون أيون داخلية . كذلك تدعم بطارية الهاتف تقنية الشحن السريع وقوتها 18w وشحن البطارية يصل إلي 50% بنصف ساعة .

كما أن أيفون 13 خاصية ios تلك خاصية الشحن اللاسلكي والشاحن نوع mag saf وقوتها 15w .

سعر ومواصفات أيفون 13 وتم الإجابة علي سؤال كم سعر أيفون 13 . تلك الأسعار التي أشرنا لها في دول مختلفة وعالمياً أيضاً كذلك مواصفات أيفون 13 برو . تلك التي تم عرضها بالتفصيل ومرفق بالمقال رابط مقال أخر للتعرف . علي سعر iphone 13 pro max .