نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب الأزرق WhatsApp Blue يطلق إصدار جديد ومميزات جديدة بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب الأزرق من أكثر عمليات البحث من خلال مستخدمي التكنولوجيا، فقد أعلن تطبيق واتساب الأزرق منذ قليل عن إطلاق إصدار جديد وهو نسخة معدلة مشهورة تدعم العديد من المميزات الجديدة التي تم إضافتها بعد التحديث الأخير، علماً بأن تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات استخداماً بشكل يومي ونظراً لأهميته تعددت التطبيقات المنافسة التي تنافس هذا التطبيق، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال المزايا الجديدة التي تم إضافتها لجذب العديد من المستخدمين والحفاظ على أمان وحماية الحساب، وخطوات استخدام وتفعيل هذه المميزات.

ميزة التحكم في الخصوصية:

يقدم تطبيق الواتساب العديد من المميزات الجديدة ومن أهم هذه المميزات ميزة التحكم في الخصوصية بشكل فردي، فهي تتيح للشخص المستخدم التحكم في خصوصيته مع كل صديق على حدى وهذه ميزة مهمة جدا تساعد في التحكم في الخصوصية، فهي تهدف إلى تخصيص الإعدادات لكل صديق على حدى، بالإضافة إلى عدداً من المميزات الأخرى ومنها إتاحة خاصية الترجمة الفورية للرسائل قبل إرسالها، علماً بأن هذه الميزة تسهل عملية التواصل مع الأجانب، ونذكر من خلال هذا المقال نبذة عن الميزات الجديدة التي تم إضافتها.

إعدادات الخصوصية والأمان:

إخفاء أخر ظهور لك عن الأصدقاء

التحكم في خصوصية المحادثات منفردة تبعا لكل محادثة.

منع الأصدقاء من حذف الرسائل بعد ارسالها.

منع الأصدقاء من حذف حالات الواتس الخاصة بهم بعد نشرها.

إخفاء علامة صحين قراءة الرسائل.

امكانية إخفاء علامة صحين استلام الرسائل.

اظهار علامة صحين الأزرق فقط عند الرد علي الرسالة.

منع ظهور الوسائط المستلمة من واتساب علي الاستوديو

حذف كلمة ” محولة” من الرسائل التي يتم إعادة توجيهها.

إخفاء مشاهدتك لحالات الأصدقاء.

إضافة سؤال أمان مع البصمة أو الـ pin أو النمط .

إعدادات المظهر والألوان:

إمكانية المستخدم من تغيير أيقونة الواتساب

مجهزة بمكتبة كبيرة بها أشكال متعددة من الثيمات الجاهزة.

إمكانية التعديل على شكل الواجهة الرئيسية للتطبيق

يمكن التعديل على واجهة الدردشة بكل سهولة

يمكن التحكم بشكل كامل في ألوان واتساب الأزرق

إمكانية تعديل شكل صورة الأصدقاء من دائرية إلى مربعة والعكس

إعدادات التطبيق الداخلية والإشعارات: