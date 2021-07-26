نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات ايفون 13 الجديد وموعد نزوله في الأسواق العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات ايفون 13 الجديد من أبرز ما يتم البحث عنه مؤخرًا حيث كشفت التسريبات الأخيرة أن شركة آبل تعتزم طرح آيفون جديد جديد هو آيفون 13 الجديد في الأسواق في سبتمبر القادم. ومن المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف الجديد 1099 دولار ويختلف السعر من دولة لأخرى. وحسب التسريبات سوف تطرح الشركة أربعة طرازات وهم نسخة ميني ونسخة برو وفئة العتاد الكامل آيفون برو ماكس.

أسعار ومواصفات ايفون 13 الجديد

وفقًا لما تم الحصول عليه من مواصفات للآيفون الجديد 2021 تكون المواصفات على النحو الآتي:

سوف يُدعم الهاتف جميع الشبكات بداية من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

يزن الهاتف 226 جرام.

يدعم الهاتف شريحة اتصال واحدة ويتوفر نوع أخر يدعم شريحتين اتصال Nano SIM.

كاميرا خلفية رباعية بدقة 12 ميجا بكسل وأخرى بنفس الدقه، وكاميرا فوتو وكاميرا أخرى بدقة 63 ميجا بكسل.

الشكل الخارجي للهاتف مصنوع من زجاج الكورنينج جوريلا أما الإطار فمصنوع من الفولاذ المقاوم.

الهاتف يقاوم الماء على عمق ستة أمتار ولمدة 30 دقيقة ويقاوم الماء والغبار بمعيار IP68.

ألوان ايفون 13 الجديد

هنالك مجموعة ألوان للهاتف الجديد على النحو الآتي:

اللون البرتقالي.

اللون الفضي.

اللون الذهبي.

اللون الجرافيت.

اللون الرمادي بدرجة اللؤلؤ.

اللون الأسود.

ما هو نظام تشغيل آيفون 13

يأتي الهاتف بنظام IOS14، وينبض داخل الهاتف الآيفون 13 الجديد معالج سداسي النواة Apple A14 Bionic بدقة تصنيع 5 نانو متر، ويضم معالج رسومي GPU رباعي النواة، ورمات 8 جيجا، بجانب ذاكرة داخلية تصل لـ 1 تيرابيت وهي أكبر ذاكرة داخلية في العالم، وسماعات ستريو، ومدخل سماعات 3.5 ملي متر، إلى جانب أنه يُدعم تشغيل الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6 كما يدعم الواي فاي ديركت، وبه تقنية تحديد المواقع وتقنية التواصل قريب المدى NFC ، ولا يدعم راديو fm.

بجانب تقنية الماسح الضوئي وتقنية Face ID، ومقياس الضغط الجوي ومستشعر الإضاءة المحيطة، ومستشعر التسارع والتقارب، ومستشعر الجيروسكوب.

مواصفات بطارية هاتف آيفون 13

البطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة من مكانها والشحن سريع بقدرة 18 وات ويصل شحن البطارية إلى 50% في 30 دقيقة ، أما الشاحن فهو شحن لاسلكي Mag safe بقدرة 15 وات.