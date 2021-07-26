نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الألعاب وبسعر منافس شاومي تعلن عن هاتفها الذكي Poco F3 GT بمزايا متطورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتسابق شركات الهواتف الذكية في طرح أحدث هواتفها بمزايا خارقة تنافس مثيلاتها من الانواع الاخرى لكي تجذب شريحة كبيرة من هواة اقتناء وشراء أحدث الهواتف الداعمة للالعاب وذات إمكانيات عالية ، فقد أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الذكي Poco F3 GT الجديد لعشاق الألعاب، وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يزخر بالعديد من التجهيزات التقنية المتطورة مثل شاشة AMOLED بدقة 1080 بيكسل، ومزودة بكاميرا ثلاثية بدقة 64 ميغابيكسل وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز مع وظيفة الشحن السريع ويأتي بتكلفة منخفضة.

مواصفات هاتف شاومي Poco F3 GT وتصميمه النحيف:

بحسب ما ذكرته بعض المواقع المتخصصة بأن الهاتف الجديد شاومي حيث يمتاز هاتف بوكو Poco F3 GT، بشاشة من نوع AMOLED ، حيث من التصميم النحيف للغاية، ولا يتعدى سُمك الجهاز 8.3ملم ولا يتجاوز وزنه 205 غرامات، ويشتمل على شاشة AMOLED قياس 67ر6 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2400×1080 بيكسل وبدقة عرض FHD +،بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز ومحمية ضد الخدوش بواسطة زجاج Corning Gorilla Glass 5، ويتميز الجانب الأيمن من هاتف الألعاب F3 GT، بمشغلات ألعاب منبثقة، و للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة الجهاز أثناء تشغيل الألعاب، وزودت شركة بوكو الهاتف الذكي بغرفة بخار أكبر مزودة بمشتت حرارة أبيض من الجرافين، إلى جانب تطبيق مسرع الألعاب Game Turbo ، والذي يتيح لك ضبط أداء الجهاز أثناء جلسات اللعبة، ويتم تشغيل هاتف بوكو Poco F3 GT، بواسطة معالج ميدياتك ثماني النواة من نوع Dimensity 1200، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، من نوع UFS 3.1، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1، ويمتاز قسم الكاميرا بـ هاتف بوكو Poco F3 GT، بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، جنبًا إلى جنب مع كاميرا بدقة 8 ميجابكسل فائقة الدقة، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل للتصوير السيلفي، ويحتوى هاتف بوكو Poco F3 GT، على بطارية بقوة 5065 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات، وتستغرق عملية الشحن الكامل للبطارية 42 دقيقة فقط، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم من شامي MIUI 12.5، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

كاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابيكسل:

يمتاز هاتف شاومي الجديد بكاميرا ثلاثية عالية الدقة لكي تنافس مثيلاتها من الهواتف الذكية من شركات صناعة الهواتف الأخرى وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل والكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، وتعمل كاميرا السيلفي على الجانب الأمامي بدقة 16 ميغابيكسل، ولتلبية متطلبات عشاق الألعاب قامت الشركة الصينية بتركيب أزرار الكتف للتحكم في الألعاب، بالإضافة إلى توافر مشتت حراري من الجرافين، والذي يعمل على منع توقف الجهاز حتى أثناء جلسات اللعب الطويلة، كما يتيح برنامج Game Turbo ضبط أداء الهاتف الذكي حسب إحتياجات اللاعب.

مميزات هاتف Xiaomi Poco F3 GT

تصميم اسطورى مع خامات تصنيع مميزة. معالج قوي جدا موفر للطاقة. تقنية شحن سريعة جدا. كاميرات مميزة. شاشة جيدة جدا. مستشعر IR. بطارية قوية. تسعير منافس جدا. سماعات ستيريو قوية.

عيوب هاتف Xiaomi Poco F3 GT

لا يوجد راديو اف ام. لايوجد منفذ السماعة Jack 3.5mm. لا يمكن تركيب ذاكرة تخزين إضافية.

سعر Poco F3 GT في مصر:

بعد ظهور هاتف شاومي الذكي الجديد في الأسواق العالمية لكن لم تحدد شركة شاومي الصينية حتى الآن موعد طرحه في الأسواق المصرية ،حيث أعلن عن سعره في بعض الدول، ويصل سعر هاتف Poco F3 GT الجديد للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام نحو 360 دولارا، أما النسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام فتصل إلى 390 دولارا والنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 415 دولارا، وهذه الأسعار مناسبة لهاتف يعمل بأربع شبكات هي (2G – 3G – 4G – 5G)، وتصل سرعة الإنترنت في شبكات 3G إلى 42 ميجابايت، و4G تصل حتى 1.2 جيجابايت، و5G حتى 4.7 جيجابايت ، ولكن سعره في مصر من المحتمل أن يتراوح سعر الهاتف في مصر بين 5300 و6500 جنيه.