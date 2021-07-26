ابتكار خوذة مغناطيسية تنجح في تقليص ورم قاتل في الدماغ‎

نجح باحثون بالولايات المتحدة في تقليص حجم ورم قاتل بواسطة خوذة تولد مجالا مغناطيسيا، ليكون أول علاج غير جراحي لنوع قاتل من سرطان الدماغ يُعرف باسم الورم الأرومي الدبقي.

وأجرى الباحثون الاختبار الذي يُعد الأول من نوعه في العالم على مريض يبلغ من العمر 53 عامًا، توفي نتيجة إصابة غير ذات صلة، وقد أظهر تشريح الدماغ، أن الإجراء قد أزال 31% من كتلة الورم السرطاني في وقت قصير.

وتتميز الخوذة بوجود ثلاثة مغناطيسات دوارة متصلة بوحدة تحكم إلكترونية تعتمد على معالج دقيق، يتم تشغيلها بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن.

وكجزء من العلاج، ارتدى المريض الجهاز لمدة 5 أسابيع في العيادة ثم في المنزل بمساعدة زوجته، وتم إجراء العلاج بالمجال المغناطيسي الناتج الذي تم إنشاؤه بواسطة الخوذة لمدة ساعتين في البداية، ثم تم تكثيفه لمدة أقصاها ست ساعات في اليوم، وخلال هذه الفترة تقلصت كتلة ورم المريض وحجمه بمقدار الثلث تقريبا، ويبدو أن الانكماش مرتبط بجرعة العلاج.

ويزعم مخترعو الخوذة التي حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام هذا العلاج الرحيم، أنه يمكن أن يساعد في علاج سرطان الدماغ دون التعرض لعلاج إشعاعي أو علاج كيميائي أو حتى تدخل جراحي.

من جهته، قال ديفيد إس باسكن، مدير مركز كينيث آر بيك للدماغ والغدة النخامية: ”نتائجنا تفتح عالمًا جديدًا من العلاج غير الجراحي وغير السام، مع العديد من الاحتمالات المثيرة للمستقبل“.

ويُعد الورم الأرومي الدبقي، وهو أحد أنواع السرطان العنيفة التي يمكن أن تصيب الدماغ أو الحبل الشوكي، ويتكون من خلايا تسمى الخلايا النجمية التي تؤثر على الخلايا العصبية في جسم الإنسان.

ويمكن أن يتعرض الإنسان إلى الإصابة بالورم الأرومي الدبقي في أي عمر، لكنه يمكن أن يصيب البالغين بشكل خاص، ويمكنه أن يؤدي إلى حالات الصداع المتفاقم، والغثيان، والقيء والنوبات.

ويشار إلى أن علاج الورم الأرومي الدبقي، والذي يُعرف أيضًا بالورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال، صعب للغاية وكثير ما يكون الشفاء منه غير ممكن، ويمكن أن تساعد العلاجات في إبطاء تقدم السرطان وتقليل علاماته وأعراضه.