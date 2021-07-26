نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة ماين كرافت الأصلية التحديث الأخير للعبة إصدار اندرويد وايفون Minecraft في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت ، لقد تم نزول الإصدار الجديد للعبة Minecraft الخاصة بسنة 2021 والتي تعمل على نظام الاندرويد و ios واللعبة تعتبر من ألعاب القتال الشهيرة حول العالم حيث تتضمن تلك اللعبة الدخول لتجربة لاستكشاف عالم ملئ بالحيوية من صفاته انه ضخم وتم تشغيل هذا العالم بطريقة عشوائية. ومن صفات اللعبة أنها ليس لها طريقة واحدة فطريقة اللعبة متغيرة وستحتاج عزيزي القارئ عناصر مختلفة لكي تبقى فترة أطول علي قيد الحياة.

لعبة ماين كرافت للأندرويد وال ios

من باقي أساسيات لعبة ماين كرافت هو انه من اللازم أن تتسلح بمعدات للدفاع عن النفس ولكي تقضي علي الأعداء.

حيث انه يمكن من خلال اللعبة أن تختار ما بين : بناء المناجم إنشاء منزل للعيش فيه داخل اللعبة.

أما عن طريقة لعب Minecraft لأجهزة iPad و iPhone أو أجهزة أندرويد فالشرح يطول: فمثلا كل ذلك يتوقف على ما يريد اللاعب القيام به فبعد ان يثبت اللاعب لعبة ماين كرافت علي الجوال فستفتح اللعبة وتبدأ في اللعب والتعرف علي العالم ومواصفاته وفي البداية وضع اللعب العادي هو البقاء على قيد الحياة أما عن الأعداء فهناك الكثير من الأعداء في لعبة ماينكرافت يجب مواجهتهم وهناك الكثير من التحديات. لذا ينصح أن أحسن ما يمكنك فعله في البداية هو قضاء الوقت واكتشاف العالم الذي يحيط باللعبة حيث أن لعبة ماين كرافت لهي تجربة مميزة ومختلفة بشكل كبير للغاية. أما بالنسبة لأوضاع اللعبة فهناك وضع اللعبة الإبداعي فالإبداع هو الثاني ويتميز بعامل الانغماس الذي يوفره اللعبة فتتجاوز الحدود طول الوقت إضافة إلى ذلك ، ففي الوضع الإبداعي يمكن اللعب كما يريد اللاعب ويستمتع فقط بتجربة الأفكار الجديدة

لأجهزة iPad و iPhone أو أجهزة أندرويد فالشرح يطول:

إن ذلك لهو أمر رائع لأنه يمنح قدر كبير من التحكم في اللعبة ويمكن الاستفادة أكثر بتلك العملية. فهذا الوضع يعد ممتازاً إذا كان اللاعب مبدع ويريد أن يتجنب الخوف من الموت أو التعرض للهجوم ، ففي ذلك الmode لا يوجد أعداء، لذلك يمكن الإبداع بحرية.

الفرق بين لعبة ماين كرافت للأيفون والاندرويد وماين كرافت للكمبيوتر

لعبة ماين كرافت للكمبيوتر تحتوي على بعض الاختلافات مثل:

اللعبة بها حشود مختلفة (الخيول والذئاب والتنانين) يتحركون على شكل اللعبة التي تتأثر بالبيئة التي تكون بنفس طريقة اللاعب.

الحيوانات لا يمكن التحكم بها في لعبة ماينكرافت (يمكن أن تصبح مفيدة أوأقوى بطرق أخرى).

تتميز اللعبة بالقدرة على تغيير شكل الكتل بها والأشياء والحيوانات بما في ذلك الافاتار الخاص بك داخل لعبة ماين كرافت.

من ضمن الأوضاع بها هو الوضع المتشدد (البقاء على قيد الحياة المغلق أي حياة واحدة لا أكثر).

هناك القدرة علي إضافة التحديثات والتعديلات علي اللعبة.

شروط اللعبة للآيفون والاندرويد

من متطلبات لعبة ماينكرافت الآيفون والأيباد هي نظام الهاتف ios 9 أو أعلى، أما متطلبات الاندرويد فهي كالتالي:

النظام يكون به ذاكرة الوصول االعشوائي 2 جيجا كحد أدني.

إصدار الأندرويد 4.0.4.

به مساحة داخلية متاحة 1 جيجا بايت.

لديك الكثير من الأسلحة في ماينكرافت وعليك إحسان صنعها من البداية لتتمكن من الدفاع عن النفس كمستخدم لعبة Minecraft لأجهزة iPhone و iPad ، اندرويد

يمكن العثور على Chest Recipes من خلال الإنترنت ، ولكن لابد من العثور على موارد للمساعدة في صنع هذه الأشياء، وفي الغالب يجب أن تتعمق داخل المناجم لكي تحصل على الدعم.

وفي النهاية نرجو أن تكون مقالة لعبة ماين كرافت التحديث الأخير 2021 للايفون واندوريد. قد كانت مفيدة لكم ، نتمنى لكم تجربة لعب رائعة.