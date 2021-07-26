نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات جوال700 oppo a93s 5G dimensity وسعر جوال أوبو ودقة الشاشة والكاميرا في المقال التالي
عمر شويل - جدة مواصفات جوال oppo a93s 5G dimensity 700 أعلن العملاق الصيني في صناعة الجوالات شركة أوبو عن هاتفها الجديد أوبو a93s 5G والذي تم إطلاقه في الأسواق العالمية هذا الشهر ليأتي استكمالاً لخط إنتاج الجوالات التي تعمل بمعالج ديمنستي 700 حيث تم رفع كفاءة بطارية الجوال لتصل قدرتها إلى NAH5000 وإليكم مميزات وتفاصيل وسعر جهاز أوبو 93S الجديد.
مواصفات شاشة جوال oppo a93s 5G dimensity 700
- تم تصميم الجوال بشاشة حجمها 6.5 أنش.
- ثم تأتي جودة العرض في الجوال بتقنية FULL HD PLUS.
- وبعد ذلك تبلغ دقتها 1080*2400 بيكسل.
- وكذلك يبلغ معدل تحديث دعم الشاشة 90HZ ودرجة الألوان DCI_P3.
- ثم تصل نسبة السطوع إلى nit600.
- وأيضاً تحتوي الشاشة علي ثقب الكاميرا الأمامية في يسار الشاشة.
- بالإضافة إلى مستشعر تبلغ دقته 8 ميجا بيكسل.
- والجوال مزود بكاميرا ثلاثية خاصة بالكاميرا الخلفية.
- ثم يلغ المستشعر الرئيسي بها دقة 48 ميجا بيكسل.
- بالإضافة إلى مستشعر ميكرو micro تبلغ دقته 2 ميجا بيكسل مع مستشعر أخر portrit والذي يأتي بدقة 2 ميجا بيكسل.
مواصفات جوال oppo a93s 5G dimensity 700
- يأتي الجوال بسعة تخزينية تبلغ 256 جيجا بايت.
- بالإضافة إلى التخزين الخارجي من خلال micro sd.
- كما تبلغ الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت رام.
- ثم يأتي جوال أوبوا بمعالج .dimensity 700
- ومن مزايا الجوال أنه يحتوي علي نظام تبريد خاص بنظام الألعاب وبطاقة بطارية تبلغ mah5000.
- وكما إضافة تقنية شحن سريع 18وات.
- قم يحتوي الجوال علي مستشعر بصمة موجود بجانب الهاتف.
- ويعمل الجوال بنظام تشغيل أندرويد 11.
- بالإضافة إلى واجهة colors OS 11.1.
سعر جوال oppo a93s 5G dimensity 700
أعلنت شركة أوبو الصينية أنه تم طرح جوال أوبو اي ناين ثري فايف ديمنستي 700 بثلاثة ألوان وهو الأبيض والأزرق والأسود كما أن سعر جوال أوبو a93s 308 دولار في العالم وفي المملكة العربية السعودية كما تم وطرحته الشركة المصنعة وأعلنت عن سعره في المطلق علي موقعها الإلكتروني والمواقع التسوق الإلكترونية عبر الإنترنت وأنه تم توفر هذا الجوال بالثلاث ألوان السابق ذكرها وتم توافرها حتي يتم إرضاء جميع المستخدمين وكما أثبت الشركة المصنعة تقنيتها واستخدامها أحدث التكنولوجيا في صناعة الجوالات.
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