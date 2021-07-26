نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات أيفون iphone 13 الجديد تعرف على المميزات وموعد نزوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهاتف المحمول القادم هو أيفون iphone 13 الذي يمثل مزيجًا رائعًا من الوظائف والشكل الأنيق. من المفترض أن يتم إطلاق الهاتف في الهند في 30 سبتمبر 2021 (غير رسمي) بسعر يبدأ من 89،990 روبية ما يعادل 1210.63 دولار أمريكي. ستكون قادرًا على شراء هذا الهاتف الخفيف الوزن والأنيق بخيارات ألوان مختلفة.

iphone 13

تستطيع أيضا المقارنة بين أيفون 12 وأيفون 11، حيث يشاع أن الهاتف سيأتي بشاشة رائعة مقاس 6.2 بوصة (15.75 سم) بدقة 1170 × 2532 بكسل،

وأيضا سيضمن الهاتف أداءً أسرع وخالي من التأخير أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو أو لعب ألعاب أو تصفح الويب حيث يقال إنه مزود بـ Hexa Core (3.1 جيجا هرتز، ثنائي النواة، Firestorm + 1.8 جيجا هرتز، رباعي النواة، Icestorm).

ثم بالإضافة إلى ذلك، سيأتي الهاتف المحمول القادم بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بحيث يمكنك التبديل بين التطبيقات المتعددة دون أي انقطاع.

وقد يأتي مزودًا بسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت بحيث يمكنك تخزين جميع الأغاني ومقاطع الفيديو والألعاب وغيرها.

مميزات أيفون 13

هذا الهاتف المحمول القادم من شركة أبل لتشغيل نظام التشغيل iOS v14. وقد تحتوي على بطارية بسعة 3285 مللي أمبير في الساعة ثم ستتيح لك استخدام الجهاز لساعات طويلة لممارسة الألعاب والاستماع إلى الأغاني ومشاهدة الأفلام والمزيد لفترة أطول دون القلق بشأن نفاذ البطارية.

ستكون قادرًا على اكتساب مهارات التصوير الفوتوغرافي الخاصة بك بدرجة أعلى حيث قد يحتوي الهاتف على إعداد كاميرا واحدة في الخلف.

ثم من المفترض أنه سيكون هناك 13 ميجابكسل بحيث يمكنك النقر فوق بعض الصور المذهلة.

قد تتضمن الميزات الموجودة في إعداد الكاميرا الخلفية التكبير الرقمي والفلاش التلقائي واكتشاف الوجه واللمس للتركيز.

ثم أيضًا ستتمكن من التقاط صور سيلفي مذهلة وإجراء مكالمات فيديو حيث من المتوقع أن يأتي هاتف Apple iPhone 13 بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

يشاع أن خيارات الاتصال المختلفة على Apple iPhone 13 تشمل WiFi ونقطة اتصال محمولة، والبلوتوث، ومستشعر الضوء، ومقياس السرعة، ومقياس الضغط الجوي، والبوصلة وغيرها.

كم يكلف أيفون 13