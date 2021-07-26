نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمستخدمي الأندرويد والآيفون.. أفضل الطرق المجربة للوصول إلى هاتفك المفقود أو المسروق 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيقات ومواقع إلكترونية عديدة، تمكننا من الوصول إلى الهاتف المفقود أو المسروق سواء كان مفتوحًا أو مغلقًا، إذ تحتوي الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد وهواتف الآيفون على أدوات تسمح بتحديد موقع الهاتف، ومعرفة الشخص الذي عثر عليه أو سرقه، ويكون في أي حالة عليها الهاتف، وهي من الخدمات المهمة التي تحظى باهتمام كبير من ملاك الهواتف الذكية خصوصًا الحديثة، هواتف الآيفون التي يكون سعرها مرتفعًا.

كيفية الوصول إلى الهاتف المفقود أو المسروق

وهناك العديد من الطُّرق الأونلاين، التي يُمكن من خلالها الوصول إلى الهاتف المفقود أو المسروق، ومنها تحديد موقع الهاتف الجوّال على الخريطة عبر موقع جوجل، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى خدمة العثور على هاتفي. تسجيل الدّخول إلى حساب البريد الإلكتروني جيميل. وتحديد الهاتف المسروق من قائمة الأجهزة المتاحة. قراءة الخريطة للتعرف إلى آخر الأماكن التي تواجد فيها الهاتف.

خطوات العثور على جوال آيفون المفقود

أما في حالة فقدان أو سرقة هاتف آيفون، فإنه من الممكن العثور عليه باتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق Find My iPhone على iCloud.com. الضغط على كل الأجهزة. ظهور قائمة. نحدد من القائمة الجوال المفقود. ظهور خريطة على الشاشة مع موقع الهاتف.

طريقة غلق هاتف آيفون المفقود لحماية البيانات

ومن الممكن قفل هاتف الآيفون عند فقدِه أو سرقتِه، لحماية البيانات والمعلومات المهمة التي نخشى أن يستغلّها البعض، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى تطبيق Find My iPhone. الضغط على قائمة الجهاز. اختيار iPhone المفقود. النقر على الوضع المفقود. واختيار رقم الاتصال، ثمّ النقر على التّالي. نكتب بعد ذلك، رسالة ليطلع عليها الشخص الذي يعثر على الهاتف. النقر على تم.

قفل هاتف أندرويد المفقود أو المسروق

وفي حالة فقد أو سرقة هاتف أندرويد فإنه من الممكن غلق الهاتف لحماية البيانات، وذلك على النحو التالي: