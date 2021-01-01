كشف جوسيب ماريا مينيجيلا، المرشح على انتخابات رئاسة نادي برشلونة، موقف الفريق من التعاقد مع الثنائي، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ......
تعرف على أولي مواجهات برشلونة في 2021
كشف نادي برشلونة الإسباني، عن أهم 5 مواعيد تتعلق بمباريات الفريق الكروي الأول بالبرسا، خلال العام 2021 المقبل. وأعلن الموقع الرسمي للفريق ......
برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي
كشفت تقارير صحفية إسبانية،، عن خطة برشلونة للظفر بخدمات المدافع الإسباني إريك جارسيا، لاعب فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة. ......
تعرف على تفاصيل تجديد عقد أوباما مع الزمالك
حسمت لجنة الكرة بنادي الزمالك، تجديد عقد يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول، وذلك لمدة 3 سنوات خلال الساعات القليلة الماضية. وتتمسك ......
الأهلي يضغط على جيرالدو بقائمة الإنتظار للرحيل في يناير
يبحث مسؤولو النادي الأهلي، تسويق المهاجم الأنجولي جيرالدو دا كوستا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية لضم مهاجم أجنبي مميز بناءا على رغبة ......