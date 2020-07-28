أزمة var بودية الزمالك وطلائع الجيش.. الجبلاية تطلب المحاكاة وماسبيرو يرفض.. وon time تفض الاشتباك

كادت مباراة الزمالك وطلائع الودية المقرر لها غدا الأربعاء، ـن تنطلق بدون تطبيق تقنية الفيديو المعروفة ب var فى إطار الاستعداد لعودة الدورى الممتاز يوم ٦ أغسطس المقبل.
اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ترغب فى تطبيق تقنية الفيديو فى اللقاء الودي من أجل عمل محاكاة على نفس الملعب المنتظر أن تقام عليه مباراة الزمالك والمصرى فى أول مباراة بعد عودة الدورى المحلي.
مسئولى ماسبيرو فى التليفزيون المصري لن يقوموا بنقل اللقاء أو إرسال عربة إذاعة خارجية باعتباره لقاء ودي فيما نجح نظرائهم فى قناة on time في تأجير عربة إذاعة خارجية لفض الاشتباك الدائر وإذاعة المباراة وتطبيق تقنية الفيديو.
دوت الخليج يعرض الأزمة من الألف للياء وتفاصيل المفاوضات التى جرت من أجل تذليل أية عقبات تقنية تواجه تطبيق ال var فى اللقاء.
الودي.
بداية الأزمة:
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ، عن نشوب أزمة جديدة فى مباراة الزمالك مع نظيره طلائع الجيش، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالمعسكر التدريبي المغلق.
قال المصدر ذاته ، أن الأزمة خاصة بتقنية الفيديو المعروفة ب var وتطبيقها فى اللقاء الودي بين الزمالك وطلائع من أجل عمل محاكاة لأول مباراة رسمية بعد عودة الدورى على ملعب برج العرب الذى يستضيف لقاء الزمالك والمصري.
وأضاف:" اللجنة الخماسية أجرت اتصالات مع الشركة الاسبانية المسؤلة عن تشغيل تقنية الفيديو من أجل الاستعداد لعمل محاكاة فى لقاء الزمالك الودى أمام من أطلائع الجيش من أجل عدم حدوث أية مشاكل تقنية فى أول مباراة رسمية بعد قرار عودة الدورى بين الزمالك والمصري المقرر إقامتها يوم ٦ اغسطس القادم".
وتابع:" اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خاطبت مسؤلى الاذاعة والتليفزيون من أجل توفير العربات الخاصة بها من أجل قيام المختصين الفنيين بتفعيل تقنية الفيديو على كاميرات التليفزيون وليس أية قنوات أخرى".
وأشار إلى أن مسؤلى الجبلاية لا يرغبون في تكرار نفس سيناريو مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية الأخيرة ورجوع عربات تقنية الفيديو والحكام من ملعب بتروسبورت بعد فشل المختصين الفنيين بالشركة الاسبانية فى تشغيل الـ var من خلال كاميرات قناة أون سبورت.
ولفت إلى أن مسؤلى الجبلاية يخشون من فشل تجربة تفعيل تقنية الفيديو فى مباراة الزمالك الودية وطلائع الجيش، وعمل محاكاة لأول مباراة رسمية بين الزمالك والمصري يوم ٦ اغسطس القادم نظرا لخروج ملعب إسناد برج العرب من تصنيف الاستادات التى يمكن تشغيل تقنية الفيديو بها فى المباريات.
ماسبيرو لن ينقل المباراة:
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة فى أزمة مباراة الزمالك مع نظيره طلائع الجيش.
قال المصدر ذاته أن الأزمة خاصة بتقنية الفيديو المعروفة ب var وتطبيقها فى اللقاء الودي بين الزمالك وطلائع من أجل عمل محاكاة لأول مباراة رسمية بعد عودة الدورى على ملعب برج العرب الذى يستضيف لقاء الزمالك والمصري. شدد المصدر على أن عربات الإذاعة الخارجية للتليفزيون المصري ماسبيرو لن تنقل اللقاء الودي بين الزمالك وطلائع الجيش فى ملعب برج العرب .
أشار إلى أن قناة أون تايم سبورت الناقلة للقاء الودي يمكنها تفادي الأزمة التى حدثت فى مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية التي نتج عنهاىالغاء تقنية الفيديو بحل وحيد.
أوضح أن الحل الوحيد امام مسؤلى قناة أون تايم سبورت فى ظل عدم نقل التليفزيون اللقاء الودي يكمن فى قيام مسؤلى اون تايم سبورت بتأجير عربة إذاعة خارجية من التليفزيون او قناة dmc حيث تمتلك الأخيرة ٢ عربة إذاعة خارجية وذلك للخروج من تلك الورطة ونقل المباراة وتفعيل تقنية ال var.
مخرج بـ ماسبيرو يكشف عن حلول أزمة الـVAR:
علق أحمد رمزى المخرج بالبرامج الرياضية فى التليفزيون المصرى، على أزمة تفعيل تقنية الفيديو المعروفة بـvar فى مباراة الزمالك وطلائع الجيش الودية المقرر إقامتها غدا الأربعاء استعدادا لعودة الدورى الممتاز.
قال أحمد رمزى فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. حتي يتم تشغيل تقنيه الvar داخل مباريات كره القدم لابد من وجود link اي وصله بكابل معين بين وحده الاذاعه الخارجيه(OB) ووحده ال var حتي يتم استقبال جميع زوايا الكاميرات من داخل وحده الاذاعة الخارجية إلى وحدة الـvar.
تابع: " اما عند استخدام كاميرات live view في إذاعة أحداث اي مباراه لا يمكن تشغيلها علي وحده ال var وهذا ما حدث عندما ذهب الـvar لملعب بيتروسبورت لنقل فعاليات مباراه الزمالك ووادي دجله لعمل محاكاه var قبل بداية المسابقة ولكن لم يتم استخدام هذه التقنيه لعدم وجود وحده إذاعة خارجية في هذه المباراه يمكن من خلالها ربط وحدتي الإذاعة الخارجية لوحده الـvar.
أضاف: ولكن كانت موجود كاميرات live view لذا رجع الـvar دون استكمال العمل وكذلك يجب وجود بجانب وحده الاذاعه الخارجيه اما وحده قمر صناعي او SNG حتي يتم بث المباراه علي الهواء.
واستطرد : لذا حتي يتم تجريب هذه التقنيه (var) في مباراه الزمالك وطنطا يجب وجود وحده اذاعه خارجيه حتي يتم الاتصال بينها وبين وحده var واستقبال زوايا كاميرات التصوير الخاصه بنقل احداث المباراة.
ونوه: " مع العلم انه وحدات الvar في مصر تعمل بنظام HD لذا يفضل ان تكون وحده الاذاعه الخارجيه تعمل بنفس النظام وفي حاله عمل وحده الاذاعة الخارجية بنظام SD يتطلب وجود لينك تحويل لخصائص الصوره(convertor)ولكن في هذه الحاله تفقد الصوره بعض مع ملامحها الجمالية.
أون تايم سبورت تنهي أزمة الـ VAR:
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة انتهاء أزمة مباراة الزمالك مع نظيره طلائع الجيش الودية
قال المصدر ذاته أن الأزمة انتهت وسوف يتم اذاعة المباراة الودية بتقنية الفيديو المعروفة ب var وتطبيقها فى اللقاء الودي بين الزمالك وطلائع الجيش من أجل عمل محاكاة لأول مباراة رسمية بعد عودة الدورى على ملعب برج العرب الذى يستضيف لقاء الزمالك والمصري.
أشار إلى أن قناة أون تايم سبورت الناقلة للقاء الودي نجحت فى إنهاء الأزمة عبر تأجير عربة إذاعة خارجية لنقل اللقاء وتطبيق تقنية الفيديو فى اللقاء.
شدد على أن المختصين فى الشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو تواصل مع مسؤولي قناة أون سبورت لإنهاء الأزمة نظرا لرغبة مسؤول اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فى عمل محاكاة باللقاء الودي وتطبيقها فى مباراة الزمالك والمصري فى اول مباراة رسمية بعد عودة الدورى الممتاز.
لفت إلى أن مسؤولي الشركة الإسبانية حصلوا على تأكيدات من مسؤولي قناة أون سبورت بانتهاء الأزمة وتأجير عربة إذاعة خارجية لتفعيل تقنية الفيديو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة var بودية الزمالك وطلائع الجيش.. الجبلاية تطلب المحاكاة وماسبيرو يرفض.. وon time تفض الاشتباك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.