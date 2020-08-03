الإنتاج الحربي يكشف حقيقة تأجيل مباراتي مصر والأهلي فى الدوري

أكد مجدي عبد العاطي المدرب العام للإنتاج الحربي، عدم وصول أي خطاب رسمي من اتحاد الكرة لتأجيل مباريات الفريق القادمة في مسابقة الدوري المصري.

وقال عبد العاطي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه من المقرر أن يلتقي الإنتاج مع نادي مصر والأهلي يومي 8 و14 من شهر أغسطس الجاري، وحتى هذه اللحظة لم يتم إبلاغنا بتأجيل المباراتين.

وأضاف عبد العاطي أنه من الأفضل تأجيل المباراتين بسبب الظروف التي يمر بها الفريق بسبب عدم خوض أي مباراة ودية كما لا يخوض الفريق التدريبات الجماعية بجميع العناصر.

وأشار عبد العاطي إلى أن الإنتاج الحربي يطبق الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق منذ اليوم الأول، ولا يوجد تهاون داخل الفريق .

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واختتم: "ننتظر قرار اتحاد الكرة بتأجيل المباراتين ولكن في النهاية سوف ننفذ أي قرار يتم اتخاذه".

وعانى الإنتاج الحربي من إصابات عديدة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن، برصيد 23 نقطة من 17 مباراة، حيث تلقى 4 هزائم مقابل 5 انتصارات و8 تعادلات، كما يملك الفريق سجلا متكافئا بين دفاعه وهجومه، إذ أحرز 15 هدفا واستقبل مثلها.