أحمد الشيخ ينتظم في مران الأهلي

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5:45 مساءً - 8 أغسطس، 2020
أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظم في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
وتعرض الشيخ لكدمة قوية في القدم خلال مشاركته في مران الفريق، الذي أقيم أول من أمس، حيث غاب عن المران الجماعي أمس، واكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» قبل مشاركته في المران الجماعي اليوم.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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