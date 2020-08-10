إعلامي سعودي يوجه إنذارا للنصر بعد الهزيمة من الأهلي في ديربي جدة

أشاد الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج، بأداء النادي الأهلي ونزع الفوز من الاتحاد في مباراة ديربي جدة، بالجولة (24) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وحقق النادي الأهلي، انتصارًا غاليًا على الاتحاد، بهدفين مقابل واحد، في ديربي جدة الناري، الذي جمع بين الفريقين، على ملعب الجوهرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال وليد الفراج في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي يجدد عاداته ويواصل القميص الأخضر احتكاره لـ ديربي جدة، وأصبح وضع نادي الاتحاد صعب، لأول مرة يصل لهذه الدرجة".

جدير بالذكر، أن فريق الاتحاد لم يفلح في تحقيق أي فوز على الأهلي في دوري المحترفين، منذ موسم 2012، أي منذ 8 سنوات، تحديدًا في مارس 2012، بفوز الاتحاد بهدف نظيف أحرزه نايف هزازي.

ووجه الإعلامي الرياضي المعروف، إنذارا إلى نادي النصر بضرورة حرصه على ترتيبه في جدول، قائلا: "الأهلي يجدد عاداته ويتجه لمزاحمة النصر على المركز الثاني".

وبفوز الأهلي بديربي جدة، أمن الراقي، مركزه الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر، قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.