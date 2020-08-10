يحل فريق النصر ضيفًا على نظيره أبها، اليوم، الإثنين، في تمام السادسة والربع مساءً، ضمن منافسات الجولة رقم 24 من الدوري السعودي للمحترفين.
ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 45 نقطة، متأخرًا بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر.
بينما يأتي أبها في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.ويتطلع النصر في المباراة، لتخطي أحزانه بعد أن سقط أمام الهلال في ديربي الرياض، الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي، في ختام منافسات الجولة 23 من المسابقة.
ويلتقي اليوم أيضًا، الشباب مع التعاون، الحزم مع العدالة، والهلال مع الفتح، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النصر يتطلع لتخطي أحزانه أمام أبها في الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.