شهاب الحبسي يدشن سباقات بطولة أوروبا المفتوحة للفورمولا 3

حل في المركز الحادي عشر بالجولة الأولى

بدأ المتسابق الدولي شهاب بن أحمد الحبسي باكورة منافسات بطولة الفورمولا 3 وذلك بالمشاركة في الجولة الأولى من منافسات بطولة أوروبا المفتوحة للفورمولا 3 والتي اختتمت أولى جولاتها على حلبة هنجارورينج بالمجر والتي حل فيها الحبسي في المركز الحادي عشر في السباق الثاني بينما جاء في المركز العاشر في السباق الأول. الحبسي صاحب 16 عاما دخل هذه البطولة وهو أصغر متسابق في هذه البطولة، وسيخوض الحبسي في هذه البطولة القوية 8 جولات على حلبات مختلفة في أوروبا خلال 4 أشهر فقط اعتبارا من شهر أغسطس الجاري وحتى شهر نوفمبر المقبل وذلك بسبب تأثير جائحة كورونا على القطاع الرياضي في دول العالم وتأخر انطلاق بطولة رياضة المحركات عالميا.

وكان لدى شهاب الحبسي القليل من الوقت ليتعلم المسار قبل السباق الأول بحيث أصبحت مهمته صعبة بشكل مضاعف حيث كان يحاول أيضًا التعرف على سيارة السباق الجديدة من نوع دالارا٣٢٠ الخاصة به في نفس الوقت، ومع ذلك بذل شهاب مجهودا كبيرًا لطريقه في السباقين الأول والثاني وأدى افتقاره إلى الإلمام بالسيارة والمضمار إلى انطلاقه من الجزء الخلفي من الترتيب العام في السباق الأول والتي حصل فيها على المركز العاشر وحصوله على نقطة واحدة في البطولة، بينما حل في المركز الحادي عشر في السباق الثاني.

وحول مشاركته في الجولة الأولى من البطولة قال الحبسي: بداياتي الأولى في بطولة أوروبا المفتوحة للفورمولا 3 كانت جيدة ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للوصول إلى إيقاع والبدء في تحسين وقتي، حيث بدأت السباق الأول وكنت مسرورًا بتجاوز سيارتين أخريين في النصف الأول من السباق على مسار يصعب تجاوزه، ثم واصلت الدفع بأسرع ما يمكن، ولكن مع كون السباقات ١٧ لفة فقط لم أتمكن من الحصول على مركز أفضل. وأكد الحسبي أنه جاهز ومتحمس بشكل كبير للمشاركة الجولة الثانية من البطولة والتي ستكون على حلبة بول ريكار بفرنسا خلال الفترة من 20 – 23 من شهر أغسطس الجارين وأقدم الشكر إلى وزارة الشؤون الرياضية والشركة العمانية للاتصالات “عمانتل” وشركة النفط العمانية للتسويق والطيران العماني.