في دورة باليرمو: الفرنسية فيرو أول متوجة بعد العودة من التوقف

روما ـ أ.ف.ب: باتت الفرنسية فيونا فيرو أول من يتوج بلقب احدى دورات كرة المضرب المحترفة منذ التوقف الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس، وذلك بفوزها على الاستونية أنيت كونتافيت في نهائي دورة باليرمو الإيطالية 6-2 و7-5.وعلى الرغم من غياب الأسماء الكبيرة عن هذه الدورة التي تنال فيها الفائزة جائزة مالية متواضعة نسبيا قدرها 20161 يورو فقط، توجهت الأنظار الى باليرمو لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات الصحية المتبعة كافية للسماح بعودة المنافسات بأمان.ووصلت هذه الدورة الى خواتيمها السعيدة في مستهل عودة المنافسات الرسمية الى ملاعب كرة المضرب بعد توقف لخمسة أشهر، وذلك باحراز فيرو، البالغة من العمر 23 عاما، لقبها الاحترافي الثاني بعد الذي توجت به عام 2019 في لوزان، ما سيسمح لها في دخول المصنفات الخمسين الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات للمرة الأولى في مسيرتها.

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