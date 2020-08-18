نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يعاني المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من أزمات فنية، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك المقررة يوم 22 أغسطس الجارى بالدوري المصري.
ويغيب عن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رمضان صبحى الذى تمسك بالرحيل عن القلعة الحمراء بعد إنتهاء إعارتة رسميا مع القلعة الحمراء.
ويفقد الفريق خدمات حسين الشحات بسبب الإصابة بعدما أجرى عملية الفتاق والتي تحتاج لوقت لكي يتعافى ويعود مجددا للمشاركة في المباريات.
ويفقد فايلر في الخط الأمامي محمود كهربا بداعي الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك الغريم التقليدي.
كما تحوم شكوك كبيرة حول مشاركة الثلاثي محمود متولي وأحمد الشيخ وجيرالدو بعد الإصابات المختلفة مساء اليوم امام أسوان بالدوري باللقاء الذي حسمه المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.
من جانبه يبحث المدرب السويسري رنيه فايلر، عن بدائل فنية وخططية للغيابات بالشكل الذى يحافظ على ثبات الفريق خلال لقاء القمة المقبل ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.