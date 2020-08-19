رسميًا.. الإنتاج الحربي يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة المقاولون العرب

أكد خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، أن ناديه سيتقدم بشكوى رسمية، ضد طاقم تحكيم مباراة المقاولون العرب، والتي فاز فيها ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

وأضاف خالد مهدي، في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورتس 2 في برنامج جمهور الثالثة: "حكم الـ VAR ، أكد لي أنه احتسب ركلة جزاء للإنتاج أمام المقاولون العرب، لصالح باسم مرسي، ولكن محمد البنا، رفض احتسابها".

وأكمل: "محمد البنا، دائمًا مواقفه غريبة في المباريات التي يتواجد بها الإنتاج الحربي طرفًا".

وأتم:" سنقدم مذكرة اليوم لاتحاد الكرة ضد أخطاء محمد البنا، والتي تسببت في خسارة الفريق أمام الذئاب".

وحقق المقاولون العرب فوزا غاليا علي ضيفه الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الـ20 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وصعد المقاولون بهذا الفوز إلى المركز الثالث في الدوري برصيد 37 نقطة من 19 مباراة، فيما يأتي الإنتاج الحربي في المرتبة الثامنة وفي جعبته 24 نقطة من 18 لقاء.