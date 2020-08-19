بعد تحطيمه رقماً قياسياً.. طلعت يوسف: مهنة التدريب قاسية.. والشرطة والجيش أفضل تجاربي.. فيديو

أبدى طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، سعادته؛ عقب تحقيقه رقمًا قياسيًا كأكثر مدرب ظهر في الدوري المصري. وقال "يوسف" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج: بدأت عملي في مجال التدريب موسم 86 وبعدها انتقلت لقطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري ثم تدريب الفريق الأول. وأضاف: الرقم القياسي في النهاية مجرد رقم ولكني سعيد بما حققته، مهنة التدريب قاسية ولا ترحم، التدريب يضعني تحت الضغوط دائما أمام نفسي ورغباتي. واستطرد: خضت 10 تجارب تدريبية في مصر واثنتين خارجها، افضل مسيرة تدريبية لي مع طلائع الجيش واتحاد الشرطة وذلك من خلال الأرقام. وتابع: التدريب داخل الاتحاد السكندري يمثل ضغطًا عليّ لانه بيتي وأنا جزء أصيل من هذا الكيان. وأكد: تحفظت في المواسم الماضية على تدريب زعيم الثغر بسبب هذه الضغوط ولكن تواجدي هذا الموسم يعود لمحمد مصيلحي. وأتم: أتمنى أن أنهى الموسم الحالي مع الاتحاد السكندري في مركز جيد.

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