ضحايا ثورة برشلونة بعد فضيحة لشبونة

ويتمتع كومان بشخصية قوية تجلعه يسيطر على غرفة خلع الملابس، بالإضافة إلى فلسفته التي تناسب طريقة لعب برشلونة، وخبرته في الليجا، حيث يمتلك تجربة ناجحة مع فالنسيا موسم 2007، بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في مدينة برشلونة.
ويجهز مجلس إدارة نادي برشلونة مجرزة داخل الفريق، حيث أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة قرر عرض 17 لاعبا للبيع، خلال الصيف الحالي، وذلك بعد نكسة دوري الأبطال.
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