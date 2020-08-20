بعد مرور عام.. كشف حساب اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة

مر عام على تعيين اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني التى تم تكليفها بتعديل لائحة النظام الأساسي واحراء انتخابات مجلس ادارة الجبلاية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا"، يوم ٢٠ اغسطس من العام الماضى تعيين لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة عقب استقالة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وكافة أعضاء مجلس الإدارة، حيث أعلن الفيفا في بيان رسمي أن اللجنة الخماسية تتكون من عمرو الجنايني رئيسا والدكتور جمال محمد علي نائبا للرئيس، والأعضاء سحر عبد الحق ومحمد فضل وأحمد عبد الله.

أبرز محطات اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية على مدار عام

دوت الخليج يستعرض أبرز محطات اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية على مدار عام كامل.

سداد كافة مستحقات الحكام الحكام المتأخرة لأول مرة فى تاريخ اتحاد الكرة رغم الظروف الصعبة وتوقف النشاط مؤخرا.

النجاح فى تنظيم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنةً، والتى أقيمت فى قصر الحرملك بالمنتزه بالإسكندرية وأشاد بها العالم.

التنظيم التاريخى لبطولة كأس أفريقيا تحت 23 سنة فى مصر بشكل أبهر الجميع بجانب التتويج بلقب البطولة لأول مرة فى تاريخ منتخب مصر الأولمبي.

تأهل المنتخب الأولمبى إلى أولمبياد طوكيو عام 2021 بعد الفوز بلقب كأس أفريقيا التى أقيمت فى القاهرة فى العام الماضى.

توقيع مذكرة تفاهم مع laliga الدورى الإسبانى لإرسال كوادر تقوم بالمعايشة الفنية والإدارية للحصول على الخبرات الضخمة.

ادخال تقنية الvar لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية، والحصول على موافقة مجلس كرة القدم الدولى "إيفاب" فى زمن قياسى والتعاقد مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف ليحصل الاتحاد فى نهاية المدة على التقنية ويتملكها.

التعاقد على كرة موحدة تقام بها المباريات وكانت البداية فى لقاء السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك بالإمارات قبل تعميم استخدام الكرة على جميع مباريات الدورى والكأس وتوزيع 1000 كرة مجانا من إحدى الشركات الشهيرة لجميع الأندية لاستخدامها فى المباريات لاستخدام حامل كرات فى المباريات، ومن ذلك تصبح مساحة إعلانية جديدة للرعاة مدخل إضافى للربح بجانب التعاقد على 3000 كرة تحمل هوية الدورى المصرى لاستخدامها فى الموسم المقبل وتكون خاصة بالدورى على ان يحصل الاتحاد المصرى على نسبة من بيع اى كرة تحمل هويته.

التعاقد مع شركة ملابس إسبانية لتوفير زى موحد لجميع حكام الكرة المصرية بعدد 900 زى موحد عبارة عن (3طقم + ترينج) بخصم كبير جدا وتوزع جميع الملابس على حكام الكرة المصرية بعدد 300 حكم.

توقيع اتفاقية تفاهم مع مركز طبى بألمانيا لأولوية الحجز لأى لاعب مصاب مصرى ويحتاج إلى عمل جراحة وتسهيل جميع الإجراءات مع خصم كبير.

استخدام فكرة سفراء كرة القدم واختيار كوادر لتمثيل مصر فى مختلف المناسبات وعمل معايشات فى أكثر من دولة متقدمة فى كرة القدم.

اختيار الشكل الجديد لتى شيرت المنتخب المصرى new design ليظهر القميص بصورة مميزة تليق بصورة المنتخب الوطنى صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية.

نجاح تنظيم مباراة السوبر المصرى فى الإمارات والحصول على عائد كبير فى تنظيم مباراة واحدة بقيمة 3 ملايين درهم إماراتى.

الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الهدف العملاق ومبنى اتحاد الكرة وفندق المنتخبات بالتنسيق مع الفيفا.

عمل هيكلة إدارية عن طريق دكتور صفوت النحاس خبير الإدارة لتقييم الموظفين والارتقاء بهم وعمل برامج لتنمية مهاراتهم للارتقاء بالعمل الإدارى داخل الاتحاد.

الاهتمام بمشروع الكرة النسائية وعمل دوريات للجامعات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

عقد جلسات مع أندية الدورى المحلى بمختلف الدرجات لمناقشة تعديلات لائحة النظام الاساسي تمهيدا للدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مجلس ادارة الجبلاية القادم.

استئناف بطولة الدورى الممتاز بعد فترة التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب منذ شهر مارس الماضي.

حصول اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وبناءا عليه تم تمديد عمل اللجنة حتى ٣٠ نوفمبر القادم.