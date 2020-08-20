كان فرجاني ساسي هاجم الأداء التحكيمي خلال مباراة الزمالك الماضية أمام نادي مصر في مسابقة الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي. هاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بسبب عدم فرض عقوبة على فرجاني ساسي. وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": لماذا عاقب اتحاد الجنايني الهاني سليمان في مباراه وديه ولَم يعاقب التونسي فرجاني ساسي علي افعاله السيئه عقب مباراه اف سي مصر واعتراضه بشكل سيئ علي الحكام بصوره غير لائقه". ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها السبت المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري. ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرج عامر يهاجم اتحاد الكرة بسبب فرجاني ساسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.