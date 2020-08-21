نهائي الدوري الأوروبي.. لوكاكو يقود تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة إشبيلية

استقر أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، بشكل كبير على التشكيل المتوقع لمواجهة إشبيلية الإسباني، المقرر لها، اليوم، الجمعة، ضمن في نهائي الدوري الأوروبي.
ويطمح إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتكليل موسمه المميز، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتتويج باللقب.
تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة إشبيلية:
حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش
خط الدفاع: دييجو جودين - ستيفان دي فري - باستوني.
خط الوسط: دامبروزيو - باريلا - بروزفيتش - جاليرديني - أشلي يونج.
خط الهجوم: روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز.
كان إنتر ميلان تأهل إلى المباراة النهائية بعد سحق شاختار بنتيجة 4 - 0، بينما صعد إشبيلية بعد الفوز على مانشستر يونايتد 2 - 1.
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