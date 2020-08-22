بعد بكائه على المسرح.. سيد معوض يدعم مؤمن زكريا

ونشر سيد معوض صورة له بصحبة النجم مؤمن زكريا من إحدى المباريات وذلك بعد أن قام الفنان أحمد عز بدعم مؤمن زكريا وتكريمه على خشبة المسرح بعدما تواجد الأخير لمشاهدة مسرحية "علاء الدين".



يذكر أن سيد معوض لعب للنادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى لدى عودته من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.



وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 و2012 و2013.



سيد معوض: البدري ينفذ قناعاته وعبد الله السعيد وطارق حامد من أفضل اللاعبين.



ويتولى حاليا سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب ومحمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر