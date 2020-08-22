بالأرقام.. الأهلي يتفوق على الزمالك في آخر 10 مواجهات بالدوري

يلتقي فريق النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك اليوم في التاسعة مساءً، على استاد القاهرة ، في إطار الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.
ويحتل النادي الأهلي صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 39 نقطة.
ويستعرض دوت الخليج تاريخ آخر مواجهات جمعت بين الفريقين من خلال السطور التالية:
- آخر 10 مواجهات بين الفريقين في الدوري فاز النادي الأهلي في 7 مباريات بينما فاز الزمالك في مباراة وحيدة وتعادل الفريقين في مباراتين.
- في آخر 10 مواجهات بين الفريقين، سجل النادي الأهلي 15 هدفا بينما سجل نادي الزمالك هدفين فقط.
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