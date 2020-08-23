قبل المباراة المصيرية.. تعرف على تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

يُسدل فريقا باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الستار على نسخة 2020 من دوري أبطال أوروبا والتي واجهت تحديًا كبيرًا بسبب فيروس كورونا الذي كان أن يلغي البطولة لأول مرة في تاريخها.

ويحتضن "ملعب النور" مساء الأحد النهائي الحلم وهو الملعب الذي يقع بالعاصمة البرتغالية لشبونة، تلك المدينة التي أنقذت دوري الأبطال هذا الموسم باحتضان المباريات المتبقية بدءًا من ربع النهائي.

وتحمل هذه المباراة الرقم 9 في عدد المواجهات الرسمية التي جمعت الفريقين وجميعها كانت في دوري الأبطال واللافت أن المواجهات الثماني السابقة كانت في دور المجموعات ولم يلتقيا على الإطلاق في أي دور إقصائي.

وعلى عكس ما قد يعتقد البعض، يمتلك باريس سان جيرمان أفضلية تاريخية أمام العملاق البافاري، حيث فاز في 5 لقاءات مقابل 3 انتصارات لـ "البايرن".

وشهدت نسخة دوري الأبطال 1994-1995 أول مواجهة بين الفريقين حيث حلا في المجموعة الثانية، ووقتها قاد الأسطورة الليبيري "جورج وياه" النادي الباريسي للفوز ذهابًا وإيابًا 2-0 و1-0، وتأهل الفريقان إلى ربع النهائي لكن رحلتهما توقفت في نصف النهائي بعد خسارة باريس أمام ميلان، وسقوط بايرن أمام أياكس الذي توج باللقب في النهاية.

ولم ينتظر الفريقان كثيرًا لتتجدد المواجهة بينهما، حيث جمعتهما المجموعة الخامسة في نسخة 1997-1998 ووقتها حقق بايرن أكبر فوز في تاريخ لقاءاتهما بنتيجة 5-1، لكن النادي الباريسي رد بعدها بأسبوعين فقط وفاز 3-1، ووقتها تصدر البايرن مجموعته ليتأهل مباشرة إلى ربع النهائي، لكن باريس فشل في التأهل كأفضل فريق ثانٍ وهو نظام البطولة آنذاك حيث كانت مكونة من 6 مجموعات فقط.

وفي نسخة 2000-2001 جمعت المجموعة السادسة الفريقين، ووقتها تبادلا الفوز كل ملعبه حيث فاز باريس 1-0، وفاز البايرن 2-0، ليكملا مشوارهما في البطولة التي غادرها باريس من الدور الثاني، وتوج بها العملاق البافاري في النهاية.

وعادت المواجهات الباريسية - البافارية من جديد حيث جمعتهما المجموعة الثانية في نسخة 2017-2018 وحقق وقتها باريس أكبر انتصار له في تاريخ مواجهاته أمام البايرن حيث فاز 3-0، لكن البايرن رد في جولة الإياب بالفوز 3-1 ليتأهل الفريقان عن المجموعة ويكملا مشوارهما الذي أوقفه ريال مدريد المتوج بلقب هذه النسخة، حيث أطاح بباريس من دور الـ 16 ثم عاد وأطاح بالبايرن في نصف النهائي