ولد في مخيم لاجئين ورفضه برشلونة.. ما لا تعرفه عن ألفونس ديفيز وحش بايرن ميونخ

من رحم المعاناة يولد الأمل، عاش ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ أوحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه في الوقت الحالي، حياة صعبة في طفولته بسبب الحرب الأهلية التي عاشتها في تسعينيات القرن الماضي.

وتوج ديفيز بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة بايرن ميونخ، أمس الأحد، بعد الفوز على باريس سان جيرما بهدف دون رد، في المباراة النهائية.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز 5 معلومات عن الفهد الأسمر ألفونسو ديفيز " وحش" بايرن ميونخ:

1- ولد ألفونسو ديفيز في 2 نوفمبر عام 2000 في معسكر للاجئين في غانا، بعد فرار عائلته من الحرب الأهلية في ليبيريا.

2- سافر ديفيز إلى كندا رفقة عائلته وهو في سن الـ 5 سنوات، وحصل على الجنسية الكندية.

3- حاول برشلونة ضمه موسم 2017 - 2018 من نادير وايت كابس الكندي، ولكن البلوجرانا أوقف المفاوضات وقتها بسبب طلب النادي الكندي 8 ملايين يوور وما رأته إدارة البلوجرانا مبلغا كبيرا في لاعب يبلغ 17 عاما.

4- انتقل ديفيز إلى بايرن ميونخ موسم 2018، مقابل 10 ملايين يوور.

5- اصبحت القيمة التسويقية لـ ألفونسو ديفيز حاليا 60 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.