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منافس الأهلي في ورطة.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في الوداد لـ 11

الرياضة تبليغ
منافس الأهلي في ورطة.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في الوداد لـ 11
منافس الأهلي في ورطة.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في الوداد لـ 11
أكدت تقارير صحفية مغربية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ فيروس في فريق الوداد لـ 11 حالة.

وكان نادي الوداد قد أعلن سلفًا عن وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا ضمن فريقه.

وأشار موقع لو 360 سبورت المغربي بأن المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق يوم السبت الماضي أثبتت وجود 3 حالات مصابة جديدة في الفريق، للاعبين في الفريق وأحد أعضاء الجهاز الفني.

وأكد الموقع بأن مباراة الديربي أمام الرجاء المقرر لها الأربعاء المقبل، بات في حكم المؤكد تأجيلها، بعد تفشي فيروس كورونا في الوداد.

ويعد الوداد منافس النادي الأهلي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجهه ذهابًا أواخر سبتمبر المقبل، وإيابًا مطلع شهر أكتوبر.

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