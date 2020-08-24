وكان نادي الوداد قد أعلن سلفًا عن وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا ضمن فريقه.
وأشار موقع لو 360 سبورت المغربي بأن المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق يوم السبت الماضي أثبتت وجود 3 حالات مصابة جديدة في الفريق، للاعبين في الفريق وأحد أعضاء الجهاز الفني.
وأكد الموقع بأن مباراة الديربي أمام الرجاء المقرر لها الأربعاء المقبل، بات في حكم المؤكد تأجيلها، بعد تفشي فيروس كورونا في الوداد.
ويعد الوداد منافس النادي الأهلي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجهه ذهابًا أواخر سبتمبر المقبل، وإيابًا مطلع شهر أكتوبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منافس الأهلي في ورطة.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في الوداد لـ 11 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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