مختار مختار يُعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة بيارميدز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بيراميدز بعد قليل في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. تشكيل الإنتاج الحربي ضم كلا من :- حراسة المرمى : عامر عامر خط الدفاع : علاء سلامة - أحمد صابر - محمود البدري - علي فتحي خط الوسط : محمد عادل - محمود عادل - أحمد مجدي - موسى دياورا خط الهجوم : محمد فييرا - باسم مرسي. البدلاء:- أحمد يحيى - محمد بازوكا - هشام شحاته - أماروتناص - أحمد دويدار - إبراهيم عبد الخالق - أحمد عفيفي - محمد رجب - عبد الرحمن شيكا.

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