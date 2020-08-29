من ميت عقبة لـ الثغر.. عماد السيد حديث أبناء الاتحاد السكندري عقب تألقه

أصبح عماد السيد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حديث الساحة الرياضية؛ عقب تألقه داخل صفوف الفريق السكندري وإنقاذ الفريق من بعض الهزائم المتتالية .

ورحل عماد السيد عن صفوف نادي الزمالك في عام 2019 بعد استبعاده من تشكيل القلعة البيضاء بصفة مستمرة . وانضم عماد السيد حارس مرمي الزمالك رسميا لنادي الاتحاد السكندري لمدة ثلاث سنوات بعد الاتفاق الذي تم بين إدارة الناديين على انتقال الحارس . ووقع الحارس على عقود الانضمام للفريق السكندري في حضور محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد وطلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول . وأشاد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بالإمكانيات الفنية والبدينة للحارس والتي تؤهله للدفاع عن عرين زعيم الثغر. وتمكن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري من إعادة الثقة لحارس الفريق عماد السيد ليظهر بشكل غير متوقع مع أبناء زعيم الثغر .

ويعتمد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري في تشكيله على تواجد عماد السيد في حراسة زعيم الثغر لتألقه بشكل مستمر في الحفاظ على عرين الفريق .

وتمكن عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري من التصدي لركلتي جزاء خلال 20 دقيقة من أحداث الشوط الثاني خلال مواجهة حرس الحدود والتي انتهت بالتعادل الإيجايبي "1-1"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الممتاز لينقذ وعيم الثغر من هزيمة حقيقة .

وأصبح عماد السيد حديث جماهير الاتحاد السكندري منذ انضمامه لصفوف الفريق وظهوره بشكل متألق خلال كافة المباريات التي خاضها.