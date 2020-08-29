من ميت عقبة لـ الثغر.. عماد السيد حديث أبناء الاتحاد السكندري عقب تألقه

وتمكن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري من إعادة الثقة لحارس الفريق عماد السيد ليظهر بشكل غير متوقع مع أبناء زعيم الثغر .
ويعتمد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري في تشكيله على تواجد عماد السيد في حراسة زعيم الثغر لتألقه بشكل مستمر في الحفاظ على عرين الفريق .
وتمكن عماد السيد حارس مرمي الاتحاد السكندري من التصدي لركلتي جزاء خلال 20 دقيقة من أحداث الشوط الثاني خلال مواجهة حرس الحدود والتي انتهت بالتعادل الإيجايبي "1-1"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الممتاز لينقذ وعيم الثغر من هزيمة حقيقة .
وأصبح عماد السيد حديث جماهير الاتحاد السكندري منذ انضمامه لصفوف الفريق وظهوره بشكل متألق خلال كافة المباريات التي خاضها.
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