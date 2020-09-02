نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقترب من حسم صفقة نجم ليفربول في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول، عن نيته للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحثًا عن خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل بقميص برشلونة.
وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن المحادثات قائمة بالفعل بين الناديين حول انتقال الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى البارسا، بناء على طلب رونالد كومان، مدرب البلوجرانا، و توصل الطرفان لاتفاق بالفعل بشأن بنود التعاقد، ما يجعل أمر انتقاله إلى الفريق الكتالوني مسألة وقت.
وتابعت الصحيفة برشلونة لن يدفع أكثر من 18 مليون جنيه إسترليني نظير التعاقد مع صاحب الـ29 عامًا، الذي يتبقى على نهاية عقده مع الريدز عاما واحد.
يذكر ان فينالدوم يقدم مستويات مميزة مع المدرب الألماني يورجن كلوب، ولن يغيب سوى عن مباراة واحدة فقط خلال مشوار الفريق نحو الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم.
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