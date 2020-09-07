إبراهيم فايق: آلام في الظهر لـ فرجاني.. وإصابة بن شرقي بشد في الضامة.. فيديو

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج "جمهور الثالثة"، عن حجم إصابة الثنائي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي لاعبي نادي الزمالك.

وأصيب بن شرقي قبل بداية مباراة طلائع الجيش، بينما أصيب فرجاني في المباراة نفسها.

وقال فايق في برنامجه "إصابة فرجاني عبارة عن آلام في عضلة أسفل الظهر، وسيجري إشاعات لتحديد فترة الراحة التي يحتاجها."

وأضاف "أما بن شرقي، فأصيب بشد في العضلة الضامة، وستحدد الإشاعة مدة غيابه أيضًا".

يذكر أن الزمالك فاز على طلائع الجيش بهدف نظيف في بطولة الدوري.