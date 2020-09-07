جنش عن مؤمن زكريا: أخويا وصديقي.. وسيعود أقوى مما كان

حرص محمود جنش، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، على دعم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، معنويًا؛ عقب ابتعاده عن الملاعب بسبب المرض.
وقال "جنش"، في تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك، "مؤمن أخويا وصديقي، والجميع ينتظر عودته، وإن شاء الله سيعود أقوى وأفضل مما كان".
وتابع "جنش"، "كنت أجلس مع مؤمن في غرفة واحدة خلال معسكرات الزمالك، واستمرت صداقتنا حتى بعد رحيله عن صفوف النادي الأبيض".
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