جنش عن مؤمن زكريا: أخويا وصديقي.. وسيعود أقوى مما كان

حرص محمود جنش، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، على ‏دعم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، معنويًا؛ عقب ابتعاده عن الملاعب بسبب ‏المرض.‏

وقال "جنش"، في تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك، "مؤمن أخويا وصديقي، ‏والجميع ينتظر عودته، وإن شاء الله سيعود أقوى وأفضل مما كان".‏

وتابع "جنش"، "كنت أجلس مع مؤمن في غرفة واحدة خلال معسكرات ‏الزمالك، واستمرت صداقتنا حتى بعد رحيله عن صفوف النادي الأبيض".‏