مرتضي منصور: كهربا كان بيقولي يا بابا.. وفضل اتفق مع أندية المغرب لتأجيل نصف نهائي أبطال إفريقيا

قال مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، إن مسابقة الدوري المصري أضرت باللاعبين .

وأضاف مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لبرنامج " زملكاوي "، المذاع عبر فضائية " الزمالك"، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ، اتفق مع الأندية المغربية على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

واستطرد: "كهربا كان يناديني بعبارة بابا مرتضى، وعم مرتضى ، وفجأة قبل 3 مباريات مهمة ، انتقل للأهلي ، ووالده ذهب إلي اتحاد الكرة ، وقال عايز أودي ابني الأهلي .. ودي هديتي للخطيب".

وأتم:" حصلت على توقيع عبد الله السعيد وهو لاعب حر، وليس من الأهلي، ولما طلب مني إلغاء العقد؛ واقفت، والأهلي مشاه ، مين المسئول عن الفتنة والأهلي بيتفاوض مع لاعبين الزمالك".