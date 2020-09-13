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الإخوان ليسوا مسلمين .. مرتضى منصور يهاجم الشامتين في وفاة عزمي مجاهد

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هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كل من تشفى ‏في وفاة الراحل عزمي مجاهد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق في ‏الكرة الطائرة.‏

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" هذه هي أخلاق الإخوان، الذين ‏لم يكونوا مسلمين في يومٍ ما".‏

وواصل:"عزمي مجاهد كان يقول كلمة حق ويدافع عن وطنه وعن ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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