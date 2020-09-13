أمير عزمي مجاهد يشكر مرتضى منصور ويوجه رسالة لمن تشفوا في ‏وفاة والده

وجه أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، الشكر والتحية ‏لمرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار إقامة ‏عزاء لوالده عزمي مجاهد داخل النادي.‏

وأضاف أمير عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة الزمالك:" أشكر كل من واساني وحضر جنازة ‏والدي وأعضاء اتحاد الكرة والنادي الأهلي".‏

وواصل:" شاهدت مظاهر حب لوالدي في يوم وداعه اليوم، عزمي ‏مجاهد كان وطنيًا وعاشقا لتراب وطنه وأسطورة في لعبة الكرة ‏الطائرة".‏

وأتم حديثه مبديًا استنكاره من تشفى في وفاة والده عبر مواقع التواصل ‏الاجتماعي، مؤكدًا أن جميع من كان قريبًا من والده كان يحبه بشدة.‏