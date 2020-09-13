نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة فى البريميرليج في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - افتتح نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح البريميرليج بفوز صعب على حساب نظيره ليدز يونايتد بنتيجة 4 / 3 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره تشيلسي فى الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" يوم الأحد المقبل.
وتقام المباراة بين الفريقين فى أمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وتذاع المباراة بين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".
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