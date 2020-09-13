نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يطالب مانشستر سيتي إدراج نجم آخر في صفقة كوليبالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نابولي الإيطالي طلب من مانشستر سيتي الإنجليزي ضم أحد نجومه ضمن صفقة نجم الفريق الإيطالي السنغالي خاليدو كوليبالي الذي يطمح المان سيتي في الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وأفاد موقع Sport Witness البريطاني بأن نابولي الإيطالي يرغب في إدراج نجم مانشستر سيتي الأوكراني ألكسندر زينشينكو ضمن صفقة كوليبالي.

وأوضح الموقع البريطاني أن زينشينكو أصبح أقل أهمية في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، حيث خاض مباريات أقل بعد أن كان قد تحول للظهير الأيسر الأساسي في الموسم قبل الماضي.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن النجم الأوكراني البالغ من العمر 23 عامًا يلعب مع مانشستر سيتي منذ عام 2016 بعد انضمامه إليه من أوفا الروسي.