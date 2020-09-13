نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على حساب ليدز يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح هاتريك في شباك ليدز يونايتد خلال المباراة، وتصدر قائمة هدافي البريمرليج منذ اليوم الأول في النسخة الجديدة.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- محمد صلاح 3 أهداف.

2- ايميريك اوباميانج هدف وحيد.

3- الكسندر لاكازيت هدف وحيد.

4- جابريل هدف وحيد.

5- ويلفرد زاها هدف وحيد.

6- كالوم ويلسون هدف وحيد.

7- هيندرك هدف وحيد.

8- بامفورد هدف وحيد.

9- هاريسون هدف وحيد.

10- فيرجيل فان دايك هدف وحيد.

11- كيليتش هدف وحيد.

يذكر أن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي قد توج بجائزة الحذاء الذهبي في البريميرليج بالموسم الماضي برصيد 23 هدف.