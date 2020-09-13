عمرو حسن: أسامة محمد أفضل ظهير أيسر في تاريخ مصر

أكد عمرو حسن لاعب بتروجت السابق، أن أسامة محمد أفضل ظهير أيسر في تاريخ مصر. وقال عمرو في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج:" اسامة محمد لاعب كبير وكان على قدر المسئولية في بتروجت. وتابع أن الجميع في بتروجت كان يشعر أن النادي بيته الثاني وكنا سعداء بالدفاع عنه في المباريات. وأضاف: "أنا وأسامة محمد شبه بعض في جزئية تحمل المسئوولية داخل الملعب".

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