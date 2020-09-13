نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "منطقة اليد" تحتفي بمجلس إدارة ولاعبي نادي بورسعيد الرياضي في المقال التالي
ورحب المهندس طارق الجيزي رئيس مجلس إدارة منطقة بورسعيد لكرة اليد، واللواء طارق عمار، رئيس مجلس إدارة نادي بورسعيد الرياضي، بجميع لاعبي الفريق، والتقطوا معهم عددا من الصور التذكارية.
ومن جانبه قال المهندس طارق الجيزي، إن منطقة بورسعيد ستولي اهتماماتها بفريق نادي بورسعيد الرياضي لكرة اليد، كي تعود المحافظة لمكانتها الطبيعية بدوري المحترفين، مطالبًا جميع مسئولي المحافظة وعلي رأسهم المحافظ اللواء عادل الغضبان، بمساندة الفريق وتقديم كل الدعم له.
وأكد اللواء طارق عمار، رئيس مجلس إدارة نادي بورسعيد الرياضي، أنه فخور بكل لاعبي والجهاز الفني لفريق كرة اليد، مشيدًا بأدائهم خلال الفترة الماضية ومطالبهم بمزيد من الجهد والعرق لوضع النادي في مصاف الأندية الكبيرة باللعبة كما كان سابقًا.
يذكر أنه كان قد نجح فريق كرة اليد بنادي بورسعيد في خطف بطاقة التأهل الرابعة للصعود إلى دوري المحترفين للموسم المحلى ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بالفوز على الداخلية بنتيجة ٢٧ ٢٦، كما صعد كلا من الشمس وبترول أسيوط وأسيوط الرياضي.
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