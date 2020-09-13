نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. الكشف عن صفقات ريال مدريد في 2021 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدث تقرير صحفي بريطاني، عن تطورات صفقات الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال الموسم الكروي الجديد 2021.
صفقات ريال مدريد في الموسم الجديد
وذكر التقرير أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، صرح بأن الميرنجي لن يبرم أي صفقة كبيرة خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية.
من جانبه ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ريال مدريد قام بصيف مزدحم في 2019، قبل أن يلتزم الصمت في 2020.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيعود بقوة لساحة المنافسة في ميركاتو العام المقبل بـ 3 صفقات ضخمة.
وأشارت إلى أن ريال مدريد يعمل على التعاقد مع كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) ودايوت أوباميكانو (لايبزيج) وإدواردو كامافينجا (رين) خلال الصيف المقبل.
وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد سيضغط بقوة لحسم الصفقات الثلاث، لكن مبابي سيكون اللاعب الرئيسي للفريق الملكي
وينتهي عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي في صيف 2022، مع فريقه باريس سان جيرمان، حيث أن استمرار الاعب في رفض التجديد مع مسؤولي حديقة الأمراء، هي فرصة الريال للانقضاض على الصفقة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تخوف مسؤولي ريال مدريد يأتي من أنباء تقديم باريس عرض خرافي، لإقناع مبابي بالتجديد نظير راتب أسبوعي يقدر بـ 900 ألف إسترليني.
وتابعت الصحيفة في تقريرها أن كامافينجا هدف أكثر وضوحًا لريال مدريد، لأن اللاعب مستعد للرحيل عن رين في الصيف المقبل.
وأتمت الصحيفة أن بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ينافسان ريال مدريد على صفقة كامافينجا، بالإضافة إلى أوباميكانو الذي يعد من أفضل المدافعين الشباب في العالم.
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