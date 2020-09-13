أدهم السلحدار: سأخدم الإسماعيلي في أي وقت

أكد أدهم السلحدار، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق، أنه سيخدم فريق الكرة بالدراويش في أي وقت وتحت أي مسمى إذا طلب منه ذلك.
وقال السلحدار خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "سأخدم الإسماعيلي في أي وقت وتحت أي مسمى، لكن لا أتمنى أن أكون رقم 2 بالجهاز الفني".
وأضاف: "نحن أولاد النادي ونستحق الحصول على الفرصة، وقادرون على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية".
وأشار السلحدار إلى أن الاسماعيلي قدم مباراة مميزة أمام الأهلي بالدوري واضاع العديد من الفرص ، واستحواذه في المباراة كان عالي جدًا لكن ماحدث هو أن مستوى الفريق بيتراجع نتيجة ضغط المباريات .
وأكد أن عمر الوحش المكلف الأول بضربات الجزاء في الإسماعيلي ولكن نصيب إنه يضيع الركلة الأهلي.
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