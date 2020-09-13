كارتيرون يقرر الإبقاء على كاسونجو

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أحمد جودة - القاهرة - يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقرر باتريس كارتيرون الإبقاء على المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو خلال الفترة المقبلة بعدما ظهر اللاعب بصورة مميزة خلال الفترة الماضية. وكان كاسونجو قد سجل خلال مواجهتي الزمالك أمام بيراميدز وسموحة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز وشارك أمام الأهلي فى لقاء القمة. ويذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي اليوم ضمن مباريات الجولة ال 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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