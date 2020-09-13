نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
ويفتقد الزمالك خدمات 4 من لاعبيه في مباراته أمام الإنتاج الحربي، وهم، "عبد الله جمعة وأشرف بنشرقي وكابونجو كاسونجو ويوسف أوباما"، وذلك بسبب الإصابة.
ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 52 نقطة، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، على أن يتم خصم 3 نقاط نهاية الموسم، بعد انسحابه من مباراة القمة في الدور الأول والتي احتسبت لصالح الأهلي بهدفين نظيفين.
جدير بالذكر أن الزمالك تعادل في المباراة الماضية له أمام سموحة إيجابيا بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 26 من عمر البطولة.
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