قال الإعلامي هاني حتحوت، إن بيراميدز تعاقد مع اللاعب رمضان صبحي، مقابل حصول ناديه هدرسفيلد الإنجليزي على 2.5 مليون جنيه استرليني فقط.

بعد تقديم الدعم له.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح أعرب مؤمن زكريا نجم فريق الأهلي عن سعادته بـ دعم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب الأول له من خلال احتفاله بـ هدفه اليوم مع الفريق الانجليزي. خاص.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية قبل الموسم الجديد ببند محمد محمود كشفت مصادر خاصة لــ«صدي البلد» أن إدارة الأهلي توصلت لإتفاق نهائي بضم الصفقة الثانية للموسم الجديد بعد أن نجحت في ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب. المقاصة يوافق على بيع محمد إبراهيم لـ الأهلي بشرط قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي مصر المقاصة وافقوا على بيع محمد إبراهيم، نجم الفريق الحالي والزمالك سابقًا، إلى النادي الأهلي. الأهلي يرد على دعم محمد صلاح وليفربول لـ مؤمن زكريا وجه النادي الأهلي رسالة لـ نادي ليفربول ومحمد صلاح نجم الفريق عقب دعم الفرعون المصري لـ مؤمن زكريا نجم فريق الأهلي باحتفاله بأحد أهدافه على طريقة مؤمن زكريا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة .. القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح.. والأهلي يحسم الصفقة الثانية بعد طاهر محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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