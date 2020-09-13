نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ركلات الجزاء.. حمد الله وجوميز "حبايب" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهد صراع الحصول على لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين للموسم المنقضي 2019-2020 منافسة شرسة بين لاعبي الأندية.
وحصد عبدالرازق حمدالله مهاجم النصر، لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي برصيد 29 هدف، ويأتي في الوصافة بافتيمبي جوميز لاعب فريق الهلال، برصيد 27 هدف.
وعلى الرغم من تتويج حمدالله هدافا، وتفوقه على جوميز، إلا أن ضربات الجزاء جعلت التفوق يتلاشى، بطرح عدد الأهداف المسجلة عن طريق ركلات الجزاء، فإن عدد الأهداف لكلا منهما 19 هدفا.
حمدالله سجل 10 أهداف عن طريق ركلات الجزاء، من أصل 29 هدفا، فيما أحرز جوميز 8 أهداف عن طريق ركلات الجزاء، من إجمالي 27 هدفا.
جدير بالذكر أن حمدالله حصد لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، وجاء جوميز في الوصافة على مدار العامين خلف اللاعب المغربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون ركلات الجزاء.. حمد الله وجوميز "حبايب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.