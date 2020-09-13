موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم والقنوات الناقلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مواجهة قوية عندما يلعب اليوم باستاد القاهرة أمام الإنتاج الحربي فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك والإنتاج الحربي فى تمام الساعة الثامنة وسيتم إذاعتها عبر قناتى أون تايم سبورت وأون تايم سبورت 2 .

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز بمباراة اليوم من أجل تعويض التعادل الأخير للفريق أمام سموحة من أجل الحفاظ على فرص الفريق فى حصد المركز الثانى من مسابقة الدوري .

وفى المقابل ، يدخل الإنتاج الحربي مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة فى المباراة الماضية أمام أسوان ويسعى الإنتاج إلى تحقيق نتيجة جيدة للابتعاد عن المناطق الخطرة بجدول ترتيب الدوري .

ويمتلك الزمالك 52 نقطة محتلا بها المركز الـثانى بجدول ترتيب الدوري ، بينما يقع الإنتاج الحربي فى المركز التاسع برصيد 30 نقطة .