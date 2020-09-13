نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره مارسيليا، في قمة مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وذلك على ملعب حديقة الأمراء.

ويطمح باريس سان جيرمان، حامل اللقب، في تجاوز الهزيمة السابقة التي تعرض لها الفريق أمام لانس بهدف دون رد، وظهر خلالها النادي الباريسي متأثراً بارتفاع عدد الإصابات داخله بفيروس كورونا.

بينما يأمل مارسيليا في استغلال النقص العددي بين صفوف النادي الباريسي، في ظل غياب النجمين كيليان مبابي ونيمار، وتحقيق فوز جديد، بعد الفوز خلال الجولة الماضية ضد نادي بريست.

وتقام المباراة مساء اليوم الأحد 13 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءاً بتوقيت جرينتش.